"¿Le tenés miedo a un carpetazo?", inquirió la conductora del ciclo de América. "No porque yo no me arrepiento de nada de lo que hice , ni de las fotos. Pero me parece que las mujeres tenemos que estar constantemente aclarando y diciendo 'Che, mirá que puedo pensar'. Y si te confundís una vez, si una vez decís algo que no va: 'Ah, volviste para atrás a ser la hueca, tontita, que solamente se puede reír", manifestó acerca de los prejuicios que existen en torno a su figura y ne general con las mujeres de la farándula.

¿Qué es lo que más te duele de este país?", le preguntó la anfitriona del ciclo. "Me duele mucho la diferencia social que hay, me parece que somos muy egoístas, muy individualistas. Hoy en día todos votamos con el bolsillo y no podemos, pensamos cómo nos va a ir mejor a nosotros mismos y no vemos que realmente hay gente que lo necesita".

"Me pasa mucho con la inseguridad y los chorros, esto que decimos que somos todos garantistas. No, pará, no es ser garantista, es asumir una responsabilidad en lo que está pasando porque es muy fácil mirar siempre al que nunca tuvo una posibilidad y realmente hablo de no tener posibilidades, de la gente que nace afuera del sistema", remarcó.

Consultada sobre si ya fue tentada por algún partido político, Sol contó: "Me hablan bastante".

A la hora de hablar de sus propuestas, manifestó: "Yo lo que quiero es ayudar a la gente. Si tengo que trabajar gratis, lo hago, no quiero un peso, no me interesa".

Tras negarse a sentar posición a favor de una agrupación partidaria en particular, Pérez expresó: "Me parece que va más allá del partido político. Nosotros tenemos algo que es lo que alimenta la grieta y es creer que una sola persona nos va a salvar, cuando los únicos que nos vamos a salvar somos nosotros mismos si colaboramos con el país".

"Obviamente que tengo mi pensamiento político y si, algunas cosas me gustan más y otras menos", reconoció, y volvió a remarcar: Realmente fijémonos en la gente que lo necesita, porque si no hay plata circulando en la calle realmente no va a haber forma de salir de esto".

