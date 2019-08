Yanina Latorre sobre Xipolitakis: "Vicky mintió toda su vida"

“Acá hay un tipo que trabaja en Estados Unidos, donde se gana muy bien y trabaja en un banco de inversión del que se lleva un porcentaje de la plata que pone la gente de mucho dinero. A esta chiquita (Vicky) le agarró un ataque de querer sacarle algo y están denunciando a un tipo sobre el cual ni siquiera tenemos pruebas. ¿Hay pruebas de una cuenta off shore?”, lanzó Latorre y siguió: “Él cometió el error de casarse con esta chica mediática y le va a hacer la vida imposible”.

Yanina defendió a Javier Naselli y atacó a Viky: "Es una chica que mintió toda su vida"

“Está investigándolo… son suposiciones”, atinó a decir Ninci, para que luego Latorre rematara: “Vicky es una chica que mintió toda su vida, inventa cosas, hace un reality de su vida. Inventa casamientos y se llena de pétalos. Me parece delicado ensuciar a alguien que por ahí no es chorro. El gran Rossi le choreaba al Gobierno, estaba con Fariña, no lo podés comparar a Naselli con él... ¡Vicky siempre estuvo loca! Yo no le creo nada”.

