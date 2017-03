"Voy a tratar de ganarme un puesto en el equipo"

Dante Zúñiga ingresará en el Rojo si Berra no llega al partido de mañana contra Belgrano (LP).

Neuquén

La confirmación llegará hoy, pero eso no quita que esté todo dado para que Dante Zúñiga ingrese en el once titular de Diego Landeiro por la lesión del capitán Manuel Berra, que sufre una molestia en el cuádriceps derecho. El Pato fue titular en la práctica de fútbol de ayer y el propio entrenador había adelantado a LM Neuquén que sería la única variante para recibir mañana, desde las 17 en La Chacra, a Belgrano de Santa Rosa en caso de que el emblema no se recupere.

“Jugué para el once titular pero mañana (por hoy) se confirma el equipo, cuando se realicen los trabajos de pelota parada; calculo que voy a estar”, dijo el volante que el domingo pasado convirtió en la victoria por 2-0 ante Deportivo Maipú de Mendoza.

De esta manera, el volante central espera su oportunidad para volver a la titularidad justo en un partido por los “seis puntos”. Es que los pampeanos en este momento se están yendo al descenso por la zona A de la Reválida del Federal A. Una posición de la que el Rojo salió el fin de semana pasado al sumar sus primeros tres puntos. “Si ingreso es por la lesión de Manuel, que no estaba en los planes de nadie, pero uno tiene que estar siempre preparado, así que ahora trataré de ganarme el puesto”, afirmó el jugador que inició su carrera en Alianza de Cutral Co.

“Siempre, cuando uno está afuera y entra, o incluso en una práctica, intenta ganarse el puesto. El sábado trataremos primero de ganar el partido y en lo personal estar en el once. La idea es hacer bien las cosas para mantener ese lugar”.

"Con Belgrano de Santa Rosa peleamos para salir de las posiciones de abajo, por eso sería bueno ganar para tomar un poco de aire". Dante Zúñiga

Seguir mejorando

Zúñiga llegó a Independiente de la mano de Gerardo Solana. Para el anterior DT era una pieza clave. Sin embargo, desde que arribó Landeiro perdió su lugar. A pesar de estar en el banco, el volante admitió que el equipo evolucionó con el Coco y que todavía tiene margen para salir del fondo de la tabla. “Cambiamos la manera de jugar, se juega con más intensidad. El equipo respondió bastante bien a lo que pidió Diego. El año pasado no fue bueno para nosotros pero sobre el final pudimos repuntar un poco haciendo hincapié en lo que quiere el DT”, analizó el Pato.

Luego de dos meses de pretemporada, el Rojo pasó la primera prueba ante los mendocinos. Sin embargo, Zúñiga afirmó que todavía tienen cosas que corregir. “No se hizo todo bien, hay que tratar de defendernos con la pelota y reafirmar lo bueno. Tenemos equipo para estar en otro lugar”, aseguró el jugador que para mañana espera otra victoria. “Con Belgrano peleamos para salir de abajo y sería bueno ganar para tomar un respiro”, finalizó Zúñiga que tendrá la dura misión de reemplazar al emblema.

Táctico

El Coco define hoy al equipo

Equipo que gana no se toca. Salvo por lesión o expulsión. En este caso, Diego Landeiro tiene pensado un solo cambio.

El ingreso en la mitad de la cancha de Dante Zúñiga por Manuel Berra, que arrastra una molestia en el cuádriceps derecho desde el partido contra Deportivo Maipú. En la práctica de fútbol (jueves) el Pato ocupó su lugar y sería de la partida, aunque recién hoy el DT va a confirmar al equipo cuando termine de realizar los trabajos tácticos previos al duelo con Belgrano de Santa Rosa.