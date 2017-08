Vuelta al primer amor

Por otro lado, el humorista en las próximas semanas hará su debut en el “Bailando”. Coco participará en el certamen junto a Tyago Griffo y Barby Silenzi en el cuarteto de a tres. Antes de su debut, Sily contó que no le gustaría que les pongan ceros. “Lo único que no me gustaría es que nos tiren con los ceros, pero entiendo a qué voy, si voy, voy predispuesto al juego”, explicó el actor.

Con la vuelta de este clásico, América espera repetir los buenos resultados que el ciclo le dio el año pasado: Animales comenzó el 1º de octubre y dejó un promedio general de 3,8 puntos, un número más que positivo en los tiempos que corren.

3.8 fue el promedio que hizo de rating en 2016, y ahora espera superar esa marca.