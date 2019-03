Vuelve lejos de la política

“Todos tenemos algo para decir, no hay malas notas: hay malos periodistas. Cualquiera tuvo un sueño, cualquiera se animó a buscar algo, cualquiera fracasó o triunfó. Pero vamos a hablar de gente común, de gente común con historias especiales”, explicó el periodista en un adelanto del envío, antes de aclarar que el proyecto no está relacionado con la política. “No va a haber acá políticos, no va a haber chivos, no va a haber gacetillas, no va a haber campaña. Va a haber un poco de vida real”, aseguró.