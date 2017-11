Vuelve Radiohead al "viaje sónico" de Argentina

El evento tendrá lugar el 14 de abril de 2018 en Tecnópolis, y Flying Lotus, Junun y Rocco Posca también serán parte del lineup.

Este año, el grupo que tiene al frente al cantante y guitarrista Thom Yorke realizó una reedición de OK Computer por su vigésimo aniversario. No sólo fue remasterizaron las cintas analógicas originales, sino que también fue la primera vez que abrieron las bóvedas para sus fans al lanzar finalmente “I Promise”, “Man of War” y “Lift”, con tomas nunca antes escuchadas de las sesiones de OK Computer.

Radiohead ya está listo para iniciar el tramo final de su gira mundial A Moon Shaped Pool en Sudamérica en 2018, que incluye -además de Argentina- a Chile, Perú, Brasil y Colombia.

Venta de tickets

El lunes empezará una preventa exclusiva para clientes del BBVA Francés a partir de las 12 y se extenderá hasta el jueves 7. Ese día, a las 12, se iniciará la venta general. Los tickets podrán comprarse en LivePass.

La única visita de Radiohead a la Argentina se produjo hace ocho años, en un concierto ante 36 mil personas que quedaron boquiabiertas por la contundencia y los paisajes sonoros que generó el grupo británico.

Encantados

Fanáticos de Juana Molina

El baterista, Phil Selway, que acaba de sacar su tercer disco solista, se reconoció fanático de la cantautora Juana Molina y sostuvo que desea trabajar con ella. “Me encanta su música y cómo la desarrolla. Suena muy pura y me encantan los tonos de sus canciones y su voz. Es fantástica y muy expresiva. Soy un gran fan”, dijo el músico.