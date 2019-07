Vuelve un clásico del terror de la mano de Netflix y la BBC

Bang saltó a la fama por su papel como Christian en la película "The Square", en la que actuó junto a Elisabeth Moss.

En una entrevista, Gatiss afirmó que:"Me estoy quedando sin sueños de la infancia que hacer realidad. Es un placer unirme a este fantástico elenco", y agregó: "Es tan emocionante ver cómo comienza a reunirse un nuevo y sorprendente reparto, espero que Bang no se los coma a todos".

El reparto para la serie lo completan: Lyndsey Marshal ("Hanna"), Chanel Cresswell ("This Is England"), Matthew Beard ("The Imitation Game"), Lydia West ("Years & Years"), Paul Brennen ("Borgia", "The Tudors"), Sarah Niles ("Catastrophe"), Sofia Oxenham ("Poldark"), John McCrea ("God’s Own Country") y Phil Dunster ("Humans").

Según BBC todavía no hay fecha oficial de estreno.

