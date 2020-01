Wanchope, ¿una solución o un problema para Boca?

Entró con todo

En la presentación de Miguel Ángel Russo como entrenador xeneize, en su segundo ciclo, el ex Huracán las hizo todas. Jugó sólo 18 minutos luego de reemplazar a Carlos Tevez a los 21’ de la segunda mitad y, en la primera que tocó, la mandó a guardar.

Pero enseguida se le salió la cadena, tuvo un exceso verbal con Néstor Pitana, quien, pese a ser un torneo de verano, no tuvo inconvenientes en expulsarlo. Lo que generó el reto de Miguel Ángel Russo en conferencia de prensa.

“Hablamos antes de que no me gusta que me expulsen jugadores y volveremos a hablar con Wanchope, como corresponde. No es bueno que terminemos con diez. Después en el medio hay otras cositas que tendremos que hablar más en la intimidad y tiene que ver con todo esto. La idea es arrancar y mirar de acá para adelante y no mirar para atrás. Para no tener contratiempos, dejemos lo pasado y pensemos de acá para adelante”, expresó el flamante conductor técnico del equipo azul y oro.

“No hablo de tirón de orejas ni nada. Hablamos de otro tipo de cosas. Queda ahí para nosotros y, si algo pasa, es bueno que pase ahora. Lo dije, buscamos empezar y terminar con once permanentemente. Son cosas para hablar. Hay una que lo entiendo y otra en lo grupal y la forma que lo hablaremos entre nosotros. Lo sabremos resolver entre nosotros mismos”, cerró “Miguelito”, que debutó con una sonrisa.

El 9 convirtió en la primera que tocó, se hizo expulsar y recibió el reto del DT. Su falta de profesionalismo preocupa hace rato. Pero es letal.

Russo y el inicio de la Superliga

Además, el entrenador aseguró que “no modifica nada” que se reinicie la Superliga el próximo fin de semana. “Arrancamos todos igual, tenemos la misma cantidad de días de preparación y no modifica nada. No es lo ideal, pero no es para mí solo”, señaló el técnico.

Acerca de su debut, sostuvo: “Es bueno arrancar ganando. No tengo dudas y confío en los jugadores. Tenemos poco tiempo, es bueno jugar hoy (jueves) y el domingo, para nosotros es importante”, señaló.

Y agregó: “Lo que buscamos es competencia. Lo mejor es que algunos hicieron muchos minutos, no hay lesionados y están todos bien para el domingo”.

Miguel Russo, el técnico que por estas horas no sabe si reír o llorar con Wanchope.

Pol Fernández ya fue presentado y se acerca Cardona

El mediocampista Guillermo “Pol” Fernández afirmó que está “más maduro” en su carrera futbolística y aseguró de sus anteriores pasos por el club siempre le quedó “una espinita” de no poder llegar a consolidarse como titular. Otro que anoche quedó a un paso de regresar es Edwin Cardona, que viene de rescindir contraro con el Monterrey de México.

“He cambiado muchas cosas. En el recorrido fui aprendiendo mucho, hoy estoy más maduro, veo el fútbol de otra manera. Intentaré eso que aprendí en el día a día para tener oportunidades”, expresó Fernández en la conferencia de prensa que compartió con el presidente del club Jorge Ameal y el manager Marcelo Delgado.

Fernández llegó a préstamo, con opción de compra, proveniente del Cruz Azul de México, y si bien se inició en las divisiones inferiores de Boca, ahora irá por su tercer ciclo en el club.

“Me tocó estar en el club mucho tiempo y me quedó esa espinita de lograr cosas acá, si bien logré una Copa Argentina, me hubiese gustado estar mucho más tiempo. Intenté trabajar, hacer mi camino, y el destino me deposita acá. Estoy muy feliz por eso”, reconoció el jugador.

“Con Román nos dijimos lo que nos teníamos que decir”

Carlos Tevez se refirió al encuentro que mantuvo con el vicepresidente segundo del club y ex compañero, Juan Román Riquelme, en el que quedó sellada su continuidad, más allá de que tiene contrato hasta mitad del 2020.

“Con Román hablamos, siempre dije que nos debíamos una charla entre los dos. Como le dije a la gente, lo arreglamos en cinco minutos. Nos dijimos todo los que nos teníamos que decir y está todo más que bien. Lo dicho quedará todo en privado”, aseguró el ídolo.

Por otra parte, destacó al flamante entrenador, Miguel Angel Russo. Manifestó que les “da tranquilidad”, e indicó que “es claro en los conceptos y quiere ver a un Boca que juegue bien al fútbol”. Por último, de cara a la reanudación del torneo expresó: “Es importante ganar ese partido y el de Talleres, que no se sabe si se juega o no. Son fundamentales los dos”, remarcó.