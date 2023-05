Wanda Nara confesó cuál es su sentimiento para con L-Gante.mp4 En LAM reprodujeron el vivo de Instagram de Zaira y Wanda Nara donde la conductora de MasterChef habla de su relación con Elian Valenzuela, popularmente conocido como L-Gante.

"Ya dije mil veces que Elian es mi amigo. Somos muy, muy amigos", expresó Wanda. La respuesta de Zaira fue el silencio. Por eso la empresaria le preguntó: "¿no crees en la amistad entre el hombre y la mujer? Tenés amigos hombres... Kenny'...", refiriéndose a Kenny Palacios, el estilista de ambas.

Zaira dejó en claro que no cree que sea posible.la amistad entre el hombre y la mujer. "Kenny sí, pero porque no le gustan las mujeres. Si a Kenny le gustaran las mujeres no sé si podríamos dormir juntos...", dijo Zaira. Fuera de escena se escuchó la voz del estilista aclararle a Wanda: "Vos no podés dormir con un amigo heterosexual en la misma cama".

Ante la cara de estupor de Wanda, que se apuró a aclarar "yo no duermo con amigos", el estilista clarificó "no, no lo digo por vos". Entonces Zaira explicó que dormir con un amigo te puede hacer notar si es amistad o es otra cosa. "Yo dormiría con Elián y sé que no haría nada. Yo no haría nada. Y él tampoco", reveló Wanda haciendo referencia a L-Gante.

Horas más tarde fue consultada por Santiago Sposato, el notero de LAM, que quiso saber si "eso es de ambas partes o tal vez, a él le genere un cosquilleo?". Wanda aseguró que "es de ambas partes. Somos muy amigos. Quiero mucho a su familia y él quiere mucho a mi familia".

"¿Pero les pasó de compartir lecho y que no pase nada?", insistió Sposato. "Nunca compartimos lecho pero sí compartimos momentos en familia. Tenemos muy buena relación", dijo risueña, dejando claro que la única vez que se metieron juntos en una cama fue para la filmación del video.