Yanina Latorre contó todo sobre Wanda Nara y L-Gante: "Hubo un romance"

En LAM tocaron el tema luego de que el cantante y la mediática se cruzaran en la fiesta Bresh este lunes. “El romance fue de verdad y fue relación... Yo pensé que había sido sexual, pero me dijeron que no, que cuando ella vino acá y decidió quedarse en Buenos Aires y empezar a laburar, ya venía a los tiros con Icardi”, reveló Yanina Latorre .

La gran razón de la crisis de ese momento entre Wanda Nara y Mauro Icardi era la infidelidad que el futbolista había tenido con la China Suárez y cómo los medios hablaban de eso constantemente. “No se podía sacar el tema de la cabeza y eso no le permitía estar bien”, reveló Yanina Latorre.

Fue ahí que empezaron a ver con mauro Icardi. “¡Se enganchó! Estuvieron tres meses y no se escondían. Por eso la veíamos que iban a bailar, que salían y chapaban... ella apostó a esa relación y pensaba seguir, pero se empezó a encontrar con un montón de trabas”, agregó.

Sin embargo, los problemas no tardaron en llegar, siendo el entorno de Wanda Nara, el gran culpable de la separación. “Primero Zaira, que no la bancó ni un poco. La madre (Nora Colosimo) estaba totalmente enojada y no quería saber nada. Y fue la primera vez que Wanda se peleó con Kennys Palacios”, explicó Yanina Latorre.

Wanda L-Gante 1.jpg

“De hecho, el sábado, Kennys, cuando Wanda se fue a sentar al lado de L-Gante, estaba parado como un poste, ¡tenía pánico!”, agregó Yanina y sumó: “En diciembre Wanda lo termina de dejar a L-Gante, y queda todo mal hasta ahora que se vieron porque Icardi le puso a los hijos en contra”.

“Ella agarró y puso en la balanza, y se dio cuenta de que si tenía todo en contra, las condiciones no estaban dadas para seguir y retomó con Mauro, que la remaron y están bien”, cerró Yanina Latorre.