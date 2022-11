Wanda Nara contó un chisme inédito sobre la China Suárez y Mauro Icardi

No hay duda alguna, el Wandagate marcó un antes y un después en el mundo del espectáculo argentino; rompió parejas, cortó amistades, formó otros romances y generó escándalos por doquier. Y obviamente, la principal protagonista de lo ocurrido, Wanda Nara , aún sigue afectada por esto, a tal punto que pasado más de un año de que explotara la bomba de la infidelidad de Mauro Icardi con la China Suárez , aún sigue aferrada a eso.

Es que la mediática estuvo como invitada en la televisión italiana y no dudó en criticar con dureza a la actriz, como así también, contar una infidencia de su relación previa a que se entere de que la China Suárez estaba hablando con Mauro Icardi.

"La mujer en cuestión (por la China) es muy conocida en Argentina por haber roto numerosas familias famosas. Una vez salió con un actor mientras su esposa estaba embarazada y perdió al bebé", aseguró en referencia al noviazgo que tuvo la actriz con Nicolás Cabré (con quién fue madre de Rufina) cuando este estaba casado con Eugenia Tobal.

Luego, Wanda recordó el episodio de Pampita y Benjamín Vicuña e hizo referencia al fallecimiento de Bianca, la hija mayor de la modelo y el actor chileno: "Otra vez le robó el marido a una madre cuya hija había muerto poco antes".

Fue ahí que la mediática aseguró que lo de su marido fue “una tontería infantil”, sin embargo, remarcó qué fue lo que más la enfureció: "Perdoné el error, el problema era otro".

"Como la conozco, mientras engañaba a mi esposo, también me escribió como si fuéramos amigas. Me dijo que quería venir a verme a París, me llamó por FaceTime. Lo encontré insoportable", aseguró Wanda Nara.