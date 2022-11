Ángel de Brito contó qué le dijo Wanda Nara sobre Mauro Icardi

Cuando Mirtha le preguntó al conductor de LAM cuál había sido el escándalo del año, de Brito no dudo en contestar "me parece que el más grande es el de Wanda y Mauro Icardi. Por lo menos el más popular", explicó el periodista. Mirtha quiso saber si es cierto que están reconciliados de nuevo. Pero el líder de las "Angelitas" no brindó precisiones.

ANGEL DE BRITO CONTÓ QUÉ LE DIJO WANDA SOBRE ICARDI.mp4 Ángel de Brito develó en la mesa de Mirtha Legrand lo que le dijo Wanda sobre su relación con Mauro Icardi.

"Van, vienen”, respondió el periodista. Y luego compartió una infidencia que le dijo la mismísima Wanda en una charla personal. “Wanda me dijo que ella era muy tóxica, así que si lo reconoce ella…”, sentenció el conductor sobre la revelación que le hizo la mediática al hablar de las idas y vueltas con el padre de sus hijas Francesca e Isabella.

En los últimos días se habló mucho de una probable reconciliación entre Wanda y Mauro. Consultada al respecto, Zaira Nara dijo en Intrusos que "mientras sean felices... Lo único que quiero es la felicidad de mi hermana, de la familia, de los hijos, de Mauro... Ya no le pregunto nada a Wanda, hay mucha diferencia horaria entonces nos mandamos mensajitos que respondemos al otro día".

Y agregó que "cuando ella me llama, estamos horas al teléfono. Así que son temas que estamos tratando de no tocar. Yo si se hubieran reconciliado lo sabría. Creo que por ahora no. Yo no me meto en las relaciones ajenas". Mientras tanto, en el sitio Gossipeame dan por confirmada la reconciliación y aseguran que "el 14 de noviembre se van a las Islas Maldivas, aunque no está claro si se van solos o con los chicos... Era un viaje programado pero que lo habían suspendido por la crisis y que ahora retoman".