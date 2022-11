Quién es la modelo turca con la que relacionan a Mauro Icardi

La modelo Devrim Özkan es muy famosa en Turquía por sus trabajos en varias telenovelas que aún no se vieron en Argentina.

Hace apenas una semana la abogada de Wanda Nara , Ana Rosenfeld, dijo en la mesa de Mirtha Legrand que Mauro Icardi no aceptaba la separación, a pesar de que ya está firmada y todo se encamina a un divorcio unilateral. Sin embargo, algo cambió en estos días. Tal vez fue el paso fugaz de su ex por Turquía, donde apenas se quedó 24 horas. Pero la realidad es que el jugador parece haber retomado su vida de la mano de una modelo turca.

Las especulaciones sobre un romance con Devrim Özkan ocupan las primeras planas de los medios turcos y hasta se habla de una nueva "icardeada" de Mauro. La joven es muy famosa en su país por su trabajo en telenovelas exitosas que aún no llegaron a la pantalla de nuestro país. Algunas de ellas son Gelsin Hayat Bildii Gibi, la serie Vuslat, la serie Come donde dio vida al personaje de Songül y Life Knows, entre otras.