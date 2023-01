Wanda Nara sacó a la luz en una entrevista el verdadero motivo de su separación de Mauro Icardi

Wanda Nara sigue con sus idas y vueltas románticos, y aún no se sabe si volverá o no con Mauro Icardi. Sin embargo, lejos de estar con tranquilidad, cada vez que puede no teme en criticarlo, aunque sea de manera velada. En medio de una entrevista, la mediática dejó entrever cuál fue la verdad razón que provocó su separación con el futbolista.

“Lo noté ahora en Punta del Este, lo de la gente conmigo es impresionante, siento mucho su apoyo. Aparte yo tengo el sí fácil, me cuesta decir que no para una foto, un beso o un saludo. Se da con cualquier tipo de clase social, el otro día conduje un evento y tenia catorce personas de seguridad sólo para que pueda subir al escenario. Y jamás me voy a olvidar cuando en esa epóca inauguré un local de mis productos de cosmética en el Abasto, ese día colapsó el shopping. Los chicos de seguridad me dijeron que sólo con los Rolling Stones habían vivido algo así”, reveló sorprendida.

Wanda contra Icardi 2.jpg

“Salvando las distancias con ciertos cantantes o deportistas populares, lo que pasa es que la gente, sobre todo las mujeres, se sienten identificadas conmigo. No soy inalcanzable ni mucho menos, puedo tener una vida de princesa pero soy la de siempre. El secreto es que me ven auténtica, y aunque esté montada arriba de zapatos de lujo o de ropa divina, sigo siendo igual. Creo que no me comí al personaje ni el personaje me comió a mi”, cerró Wanda Nara.