Wanda se mostró sexy y casi queda desnuda

En un pasaje del envío, cuando en el vivo se disponían a pasear por una de las ferias más importantes del país en un bote, la empresaria le dijo a todo el equipo que ella debía ir parada porque se le rompería el vestido. “Yo tengo que ir parada porque se me abre el vestido si me siento”, le dijo entre risas al conductor. “Te vas a caer. No es seguro ir parada”, le reprochó Marley, mientras Wanda daba vueltas en el bote. Como solución, uno de los miembros del staff tuvo que abrirle el cierre del vestido, por lo que realizó todo el recorrido con su espalda al aire.

16.2 Fue el pico de rating que consiguió el ciclo, que recorrió este fin de semana Bangkok.

Minutos después, mostraron la nota que grabaron en el Lebua at State Tower, en uno de los hoteles más importantes de la ciudad, en el que se grabaron escenas de la película ¿Qué pasó ayer 2?. Allí, la represantante de Mauro Icardi usó un escotado vestido de lentejuelas, con el que poco se podía mover para no quedar desnuda. Incluso tuvo que pedirle un cinturón a los miembros de la producción para evitar mostrar de más. “No puedo dar vueltas”, manifestó la modelo, intentando cubrirse su busto.