Warner Bros lanzará todas sus películas por streaming

Se espera que la decisión afecte al menos a 17 títulos, incluyendo la muy esperada precuela de Sopranos, The Many Saints of Newark, y la secuela del superhéroe de DC, The Suicide Squad. Ese anuncio sigue a la decisión anterior de Warner de estrenar Wonder Woman 1984 el día de Navidad a través de su plataforma de streaming al mismo tiempo que en la pantalla grande. Warner estrenó Tenet en los cines durante el verano boreal, pero sólo tuvo escasos ingresos en la taquilla estadounidense.

