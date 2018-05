Werner, un "Tipo" súper veloz que siempre está

El segundo ensayo, que tuvo a los dos pilotos regionales entre los tres mejores tiempos en gran parte de su desarrollo, generó gran expectativa para las series clasificatorias, pero no tuvieron la misma performance. Antonino García (Chevrolet Cruze) se llevó la peor parte, ya que se le plantó el motor en el inicio mismo de su grupo. El cipoleño José Manuel Urcera (Citröen Lunge) no pudo avanzar en el suyo -quedó octavo-, que tuvo a Werner como el poleman de la jornada. El de Paraná marcó un registro de 1m 35s 207 para hacerse de la primera colocación en la serie inicial de hoy, dejando en la segunda colocación al Focus de Julián Santero. El Honda New Civic de Leonel Penía quedó tercero.

En el segundo ensayo, Manu tomó el mando del clasificador (1m36s275/1000) y, pasados los cinco minutos, fue Antonino García el que pasó a mandar (1m36s216/1000). Luego fue superado por Julián Santero (Ford Focus) pero el beltranense volvió a bajar a 1m42s516/1000 el tiempo. Sin embargo, Matías Muñoz Marchesi (Fiat Tipo) se quedó con la plusmarca.

“Era una carrera en la que estábamos para pelear entre los seis, seguramente porque no todos habían hecho una buena clasificación y era nuestra oportunidad. Estábamos en el entrenamiento a dos décimas de la punta y si bien Warner hizo un buen tiempo, los demás no habían sido muy competitivos y podríamos haber estado adelante”, se lamentó Antonino.

Hoy desde las 9:30 se largarán las series. Manu irá en la segunda a las 10, en el segundo cajón de la fila, detrás del líder Facundo Chapur y de Julian Santero. Antonino partirá de atrás en la tercera.

En la Clase 2 -no hay regionales-, Julián Lepphaille (Toyota Etios), vencedor en la tercera serie, partirá en punta en la final prevista para las 12:30. Compartirá la cuerda con Gerónimo Núñez (Nissan March), que ganó la segunda batería. Juan Pablo Ortega (Nsissan March) ganó la primera serie.