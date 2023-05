Xavi adelantó el regreso de Lionel Messi a Barcelona

Y como el rosarino no se ha expresado sobre la posibilidad, los periodistas buscan obtener información de los medios más cercanos posibles, y por eso desde el diario catalán Sport hablaron con Xavi Hernández, actual entrenador del Blaugrana, y ex compañero e íntimo amigo de Messi.

“En lo que a mí me ocupa, que es a nivel futbolístico, soy el encargado del fútbol en este club. Para mí no hay ninguna duda de que si Messi vuelve nos va a ayudar futbolísticamente. Así se lo he hecho saber al presidente. Yo no tengo ninguna duda, ninguna duda que nos va a ayudar porque sigue siendo un futbolista determinante, porque sigue teniendo hambre, porque es ganador, porque es líder y porque además es un jugador diferente”, arrancaron las palabras del DT sobre su ex compañero.

“Nosotros no tenemos un Barça con un talento al alcance del 2010, por ejemplo”, explicó el ex volante en relación del histórico equipo que condujo Pep Guardiola.

En relación a qué le daría Lionel al equipo dijo: “Te aportaría talento. Último pase, balón parado, goles… en el último tercio, jugador diferencial. Por lo tanto, y de la manera que quiero jugar yo, que queremos jugar en el staff, para mí no hay ninguna duda de que nos aportaría muchísimo”.

Por último, en cuanto a las posibilidades de su retorno concluyó: “No estoy en su cabeza. Yo con la relación que tengo con él creo que yo he sido muy claro. Aquí tiene las puertas abiertas. Si él quiere venir, yo no tengo ninguna duda como entrenador. Ya he dicho en los últimos días cuando me preguntáis, depende básicamente de su decisión personal”.