Xeneizes y millonarios, cerca de otra superfinal

Es que el último triunfo de River frente a Deportivo Morón por las semifinales de la Copa Argentina aseguró el pasaje del equipo de Marcelo Gallardo a la final del torneo más federal del país y, por ende, la posibilidad latente de reeditar lo que sería la segunda final de su historia frente a Boca por la Supercopa, entre el 6 y el 9 de febrero del año que viene.

Con sede a confirmar, se habla del Estadio San Juan del Bicentenario como la primera opción a considerar, a pesar de que tanto el Mario A. Kempes de Córdoba como el Malvinas Argentinas de Mendoza siguen siendo una segunda alternativa.

Cabe recordar que, para que se dé el escenario que estamos planteando, es necesario que River supere a Atlético Tucumán en la final de la Copa y entonces la organización, en conjunto con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), inicie el proceso de preparación para un partido casi sin precedentes. El equipo que dirige Guillermo Barros Schelotto ya accedió a esa instancia por haber salido campeón del torneo de 30 equipos en la temporada 2016/17.

Febrero: Se jugará la final entre el ganador del torneo local pasado y el de la Copa Argentina.

El gol fantasma

Cientos de superclásicos, cientos de historias a lo largo del fútbol argentino, y muchos de ellos históricos. Pero ninguno como el que se jugó en el Cilindro de Avellaneda. Una final: un mano a mano entre los dos equipos más importantes del país en búsqueda de un título.

Definición del Nacional 1976. Cancha de Racing, escenario neutral con 70 mil espectadores. Boca se coronó campeón tras derrotar 1 a 0 a River con un golazo de tiro libre de Rubén Suñé que tomó por sorpresa a Ubaldo Matildo Fillol.

“El gol fantasma” lo bautizaron. ¿Por qué? La ejecución del tiro libre de Suñé fue de tal picardía que lo hizo al mismo tiempo que Fillol armaba la barrera y así no pudo impedir que se metiera en el arco para que el Xeneize, a los 27 minutos del segundo tiempo, abriera el marcador. Pero no fue al único que sorprendió: ni la transmisión de televisión ni los fotógrafos pudieron retratar el momento. Se conserva sólo una imagen de ese tanto.

Según algunos testimonios, el gol tuvo que haber sido invalidado ya que nunca hubo ningún silbatazo del juez central para ejecutar el tiro, acusación que Suñé siempre refutó: “Antes de empezar el partido, el árbitro nos dijo a los capitanes (Roberto Perfumo llevaba la cinta en River) que no era necesario tocar el silbato para patear un tiro libre. Que si había la distancia correspondiente, se podía tirar”.

"El árbitro nos dijo a los capitanes que no era necesario tocar el silbato para patear un tiroa libre".Rubén Suñe. Autor del gol de la final ante River

Cuatro décadas después

Luego de 42 años, los equipos más importantes del país están a un partido de volver a medirse en una instancia decisiva. Han pasado juegos míticos, como la victoria de Boca en la Libertadores de 2000, o la de River en la Sudamericana 2014, pero ninguno como el de 1976, como podría ser el de 2018.

1 sola final en la historia

En 1976 se jugó la única final entre Boca y River. La victoria fue para el Xeneize por 1-0, que se quedó con el Nacional.

Angelici viajó a China y se reunirá con el Apache

Daniel Angelici viajó ayer a China para reunirse con Carlos Tevez y negociar su regreso a Boca en 2018. La estrategia del presidente es que el Apache sea el que ejecute la cláusula en diciembre y se encargue de los 6 millones de dólares que cuesta su salida. El Xeneize tiene a favor que el Shanghai Shenhua no está a gusto con Carlitos y no vería con buenos ojos pagar los otros 40 millones de dólares de su segundo año de contrato. La otra es que el club chino necesita liberar el cupo de extranjeros para poder contar con Demba Ba (ex Chelsea) y con Oscar Romero (ex Racing), a quienes cedieron al Alavés por la llegada de Tevez.

El Muñe, segundo mejor DT del mundo

Luego de obtener el pasaje a la final de la Copa Argentina, Marcelo Gallardo siguió escalando en el ranking de entrenadores de la FIFA y ahora se posicionó como el segundo mejor DT del mundo sólo detrás de Zinedine Zidane, director técnico del Real Madrid.

Semana a semana, la máxima entidad del fútbol mundial actualiza los rankings en sus diferentes categorías y esta vez la novedad para nuestro país fue la escalada del Muñeco a la segunda colocación.

Además, Diego Simeone se mantuvo en la tercera posición así como Eduardo Berizzo no se movió del top ten y continúa noveno. Jorge Almirón, que pasó a la final de la Copa Libertadores con Lanús, aparece en el puesto 13, mientras que Mauricio Pochettino, DT del Tottenham, se ubica 15º, sólo un paso por delante de Guillermo Barros Schelotto, entrenador de Boca.

Además, en el rubro equipos, River pasó del sexto puesto al cuarto y se ubica sólo por detrás de los tres españoles Real Madrid, Barcelona y Atlético Madrid.

En el puesto 11º figura San Lorenzo, el 16º quedó para Lanús y recién en el 22º aparece Boca, el líder invicto de la Superliga.

Espera a Enzo

Mientras tanto, el Millo ya piensa en el duelo ante Independiente el sábado, donde no podrá contar con Nacho Fernández (expulsado frente a Boca) y esperan que Enzo Pérez llegue en condiciones de su gira con la Selección para reemplazarlo. El resto podrían ser los mismos que le ganaron a Morón.