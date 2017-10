El cadáver fue llevado en un avión en el que viajan el juez Gustavo Lleral, que instruye el expediente por la desaparición de Santiago Maldonado, y el perito de la familia Alejandro Inchaurregui. El proceso fue controlado por efectivos de la Policía Federal.

En principio se iba a utilizar una aeronave de Prefectura, pero luego se determinó no reunía las condiciones adecuadas para llevar los restos, dado que no es presurizada, por lo que no puede mantener la temperatura que requiere el transporte de un cadáver.

Una camioneta especial trasladó el cuerpo hacia la morgue judicial ubicada en Viamonte y Junín, donde funciona el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia. La Fiscalía de Esquel pidió que allí se haga la autopsia y propuso que el Equipo Argentino de Antropología Forense sea parte de todo el proceso. La familia afirmó aguardará los estudios para avanzar con su reconocimiento y no descartó que el cadáver haya sido plantado.

Las autoridades de la instancia forense dependiente de la Corte Suprema son los doctores Luis Mario Ginesín (decano), Daniel Adrián Crescenti (vicedecano) y Fernando Trezza (director de la Morgue Judicial), cuestionados por su peritaje en el caso de Alberto Nisman.

El traslado del cadáver a Buenos Aires tiene otra arista a tener en cuenta: el paro de los trabajadores de la Morgue Judicial. El titular del gremio de los empleados judiciales, Julio Piumato, dijo que la medida de fuerza que lleva adelante el sindicato "no va a generar ningún obstáculo ni retraso" a la autopsia y pericias del cuerpo hallado anteayer en el río Chubut

El avión que despegó a las 6.22 fue puesto a disposición por la secretaría de Derechos Humanos que conduce Claudio Avruj.

Los restos serán llevados a la morgue judicial de la calle Viamonte, dependiente del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema.

El traslado fue acordado con el perito de la familia Maldonado, el forense Inchaurregui, uno de los fundadores del Equipo Argentino de Antropología Forense y uno de los responsables de encontrar el cuerpo de Ernesto "Che" Guevara en Bolivia.

La intervención del Equipo Argentino de Antropología Forense fue un pedido que hizo la fiscal Silvina Avila para "resguardar la cadena de custodia y reasegurar las medidas".

