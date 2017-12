Ya no lo espera

“Estoy separada. Yo no tengo nada que ver con sus cosas, soy Ingrid sola. Simplemente fui su pareja, entonces, vivo mi vida”, dijo la modelo a Intrusos.

“Me enamoré de una persona. Uno tiene sentimientos, no soy víctima ni culpable, siempre viví intensamente y en el momento. No siento que tenga que dar explicaciones. Nadie es santo en el país ni en el mundo y el único que puede juzgarme es Dios. Yo hablaba de lo que yo sentía, que me culpan por querer a alguien”, agregó.

Un final inminente

La modelo y el empresario se mostraron en público por primera vez a fines del 2014, en un show de Los Pimpinela. A pesar de que su noviazgo se dio a conocer de ese modo, siempre mantuvieron el perfil bajo.

Los rumores que hacían referencia a una crisis en la pareja venían sonando desde hacía más de un año, cuando empezaron a hacerse públicas las denuncias contra López. “Todo lo que dicen de él nunca lo vi, jamás, realmente. Si llegase a ver algo así, lo pensaré, lo evaluaré, pero no tengo ningún indicio para no creer en él”, dijo Grudke en ese momento para defenderlo.

Hace unos días, cuando el empresario ya estaba tras las rejas, la modelo aseguró que seguían juntos y generó polémica al declarar: “Nadie santo es en este país. El único que me puede juzgar es Dios. Al que no le gusta mi opinión, lo lamento”. “Sé de su amabilidad. La gente que trabaja con él lo quiere mucho”, postuló la rubia sobre López, que puso en aprietos a varios medios de comunicación y al mismísimo Marcelo Tinelli.