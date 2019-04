Ya tienen todo listo: sin el Apache, Zárate se copará

El referente del plantel realizó ejercicios de kinesiología, pero la lesión, ocurrida el jueves pasado, demanda una recuperación de entre 10 y 15 días.

Hasta el momento, el ingreso de Zárate por Tevez sería la única variante del once inicial, respecto del que goleó como local por 4 a 0 a Jorge Wilsterman de Bolivia. El equipo para medirse ante el Tolima formaría con Esteban Andrada; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz y Emmanuel Mas; Sebastián Villa, Iván Marcone, Nahitan Nández y Emanuel Reynoso; Zárate y Darío Benedetto.

Vuelve Pinola

Gallardo también tiene el equipo casi definido para jugar ante Palestino por la anteúltima fecha del Grupo A. Hoy parten hacia Chile.

En los entrenamientos realizados ayer en el predio de Ezeiza, el técnico no realizó tareas tácticas y sólo trascendió una charla con el lateral Fabricio Angileri, quien volverá al primer equipo luego de ausentarse ante Argentino de Merlo por un espasmo bronquial.

Además del regreso de Javier Pinola a la zaga central, después de cumplir la fecha de suspensión en la Copa Argentina, la duda pasa por saber si Gallardo mantendrá a Bruno Zuculini o retornará al once Leonardo Ponzio.

De este modo, el posible 11 sería con: Franco Armani, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola y Angileri; Nicolás De la Cruz, Zuculini, Enzo Pérez e Ignacio Fernández; Lucas Pratto y Matías Suárez.

Desde México preguntan por Scocco

Desde el fútbol mexicano hay sondeos por Ignacio Scocco, quien se recupera de una lesión.

Si bien no trascendió el equipo que tendría la intención de sumar al ex Newell’s (también surgió un rumor desde Uruguay), el futbolista todavía tiene un año de contrato pero su poca continuidad a causa de las lesiones es un motivo que no ayuda.

De todas formas, la intención del delantero sería la de continuar en el club millonario y encontrar la regularidad futbolística que perdió a fines del año pasado, antes de la superfinal.

Maradona cuestionó a River y a Boca por la muerte de Toresani.

Diego: “No creo que el caso de Toresani sea el único”

Diego Maradona despidió al fallecido ex futbolista Julio César Toresani, con quien protagonizó un entrevero histórico para el fútbol argentino, al expresar la paradoja que en el pasado lo quiso “pelear” y hoy llora la noticia de su muerte.

“Pensar que lo quise pelear y hoy lo lloro. Después de aquella famosa discusión, fuimos grandes compañeros (en Boca)”, recordó Diego en su cuenta de Instagram.

El astro lamentó haber llegado tarde para ayudarlo, reveló que pensó en él para llevarlo a México como ayudante en Dorados, donde dirige, y admitió que no pensó que fuese todo tan grave en el momento personal que atravesaba.

Toresani, de 51 años, fue encontrado muerto ayer por la Policía con signos de estrangulamiento en las instalaciones de la Liga Santafesina de Fútbol, en las que se alojaba desde hacía unas semanas.

“¿Por qué Boca, River o la AFA no le dan apoyo a los futbolistas que pasan por esta situación?”, se preguntó Diego. “No creo que el caso de Toresani sea el único. Por otra parte, hay gente que conocía al Huevo y no hizo nada”, cuestionó.

“Lo lamento en el alma, mi pésame a toda su familia. Ojalá que los hijos tengan el mismo corazón que su padre”, concluyó Maradona.