Yacimientos maduros: Pereyra va al rescate

Una crítica situación para los yacimientos convencionales encontraría una salida si prospera un proyecto del senador del MPN y titular del gremio petrolero, Guillermo Pereyra. La iniciativa, según el legislador, tiene el visto bueno del gobierno nacional y permitiría recuperar un sector de la actividad hidrocarburífera que perdió mucho terreno ante los no convencionales. Los yacimientos maduros de Cutral Co, Plaza Huincul y Rincón de los Sauces no son rentables, producen más agua que petróleo en una relación de 80 a 20 y generan pérdidas que ponen en riesgo muchas fuentes de trabajo.