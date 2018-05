Yanina Latorre confesó que se tortura con Pampita

Buenos Aires. Yanina Latorre no tuvo piedad con Pampita y su programa al realizar una fuerte crítica del ciclo que va por Telefe y que aún no logra una buena marca en materia de rating. En su cuenta de Twitter, la esposa de Diego -luego de ver parte del ciclo de la ex jurado del “Bailando”- recurrió a su ácida ironía: “¿De qué trata Pampita Online? No sé si soy yo… ¡pero no se de qué va! Luis Piñeiro y un cuestionario… La biblia y el calefón”.