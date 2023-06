Espectáculos La Mañana Yanina Latorre Yanina Latorre contó qué le pasó en su noche de bodas: "fue doloroso"

La panelista de LAM estuvo como invitada en un programa de YouTube y contó una insólita anécdota sobre su noche de bodas.







Yanina Latorre y Diego Latorre.

Yanina Latorre reveló una fuerte anécdota que vivió en su casamiento con el futbolista, actualmente periodista deportivo, Diego Latorre, debido a una complicación de salud. La panelista de LAM (América) se refirió a su noche de bodas y contó cómo terminó internada al día siguiente y sin la compañía de su esposo.

"Yo no tenía tetas, me operé para casarme, para que se viera un escote con dos tetas. Benito Fernández me hizo el vestido y le hice que me apriete tanto en el pecho para escupir escote, que tampoco era tanto, y vomité toda la noche porque no me pasaba la comida", comenzó su relato Yanina en el programa de YouTube, Terapia Picante. Y recordó qué era lo que le decía su marido: "Diego me decía 'bailá que la gente se va a ir' y yo le decía 'no puedo más'".

La madre de Lola y Dieguito Latorre aseguró que no pudo disfrutar del momento post-fiesta con su esposo, dado su delicado estado de salud ya que debió ser hospitalizada. "Llegué y me tuve que quedar a dormir. Al otro día, me internaron porque vomité sangre", concluyó sobre lo vivido la noche del 11 de agosto de 1994.