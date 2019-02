"El amor es de la puntita hasta el final...eso queres decir no?", "Justo vos decis esto ??? Ayer fue el dia del cuerno", "Y los cuernos??", "Vos lo decís porque te sobran cuernos", "Y a los que le va como el ort... en el amor les duele", "Pregúntale a calesita Latorre", "El amor a los consoladores", fueron algunos de los comentarios que cosechó con sus palabras.

Otros, le contestaron destacando su "mala onda". "Ay enserio no me digas? No sabía que el amor era todos los días la intensidad es de la gente que se queja por todo, infumables"; "Que ortiva! Dejalos que vivan", "Deja q la gente sea feliz", "Q falta De tolerancia, cada quien con su instagram, q amargura", postearon algunos de sus seguidores.

En sintonía, estuvieron de acuerdo con sus dichos y agregaron: "son pateticos, corazones en las redes, y cuernos en la vida real jaajajajajja", "Totalmente de acuerdo este es un día solo comercial ", "Coincido totalmente, el nivel de intensidad que maneja cierta gente hace que odie este día", "Demasiado empalagoso el día para mi gusto".

