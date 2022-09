Yanina Latorre destrozó a Sofía Zámolo y la tildó de "basura"

Yanina Latorre no se guarda nada y si se tiene que pelear con el mundo, lo hace. La panelista de LAM (América) no anda con vueltas y tuvo un fuerte cruce con Sofía Zámolo tras el escándalo que envuelve a la modelo, su hermano Diego y su excuñada, Silvana Flores.

"Soy una persona que trabaja, que puedo dar mi opinión o no, yo ayer defendí a la criatura, como pudo haber opinado cualquiera. Todas me sacan esto a mí, que ya sabemos a dónde vamos, me dijo 'cuando vos estabas siendo hostigada, perseguida y extorsionada por Jaitt, no solo te escuché sino que te creí'", señaló la panelista de LAM.

Y agregó: "Yo que era cornuda y era víctima de una situación ¿qué había que creerme? Créele a Diego, créele a Natacha, ¿qué me tenés que creer a mí que fui la víctima? Yo era tan víctima como la mujer de tu hermano y me mandó un audio diciéndome 'yo siempre te creí a vos y nunca a Natacha'".

"Yo nunca hablé de Natacha, nunca me peleé con Natacha. Es (Zámolo) una basura y se lo digo y estuvo toda la tarde pegándome y dándome y no se callaba, es una soberbia, es una maleducada. Le dije 'está todo judicializado, tu hermano tiene un problema de adicción y de alcoholismo, las dejó en la calle, vos participaste para que las deje en la calle'", siguió la panelista molesta por lo que estaba escuchando de la modelo.