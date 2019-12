¿Yanina Latorre le descubrió otra infidelidad a su esposo?

Embed

Todo comenzó el jueves pasado, con la visita de Jimena Latorre al magazine del Trece: "Yanina es de Aries y termina un año brillante, exitosos y triunfando, pero el 2020 es un año difícil porque van a estar muy observados y tienen que empezar a barajar y dar de nuevo”. "¿Cómo en qué (cosas)?", le consultó Yanina, curiosa, y la astróloga le respondió: "Como ver las cosas que no te gustan y sacártelas de la vida".

“Estoy en eso, pero esa es la primicia de febrero, no nos adelantemos. La separación… A ver, decime, ¿con Leo (el signo de Diego Latorre) qué tal? ¿Lo rajo del todo o se queda? Estoy pensando si separarme en febrero o no". En ese momento, Jimena le propuso sacar una carta para saber más sobre lo que vendrá en su vida. Con la carta en su poder, la astróloga le dijo: "Y tendrían que ya... Sí. A mí me sale que hay alguien arrastrándole el ala (a Diego)”.

Ante esto, los medios chimenteros comenzaron a investigar y según la revista Pronto, la también contadora está hablando muy seriamente. “Ella le habría descubierto más infidelidades a Diego y estaría decidida a ponerle un punto final a una relación de más de veinte años”, reza la publicación.

Esa misma fuente asegura que si bien cuando se conoció el escándalo con Natacha Jaitt la panelista decidió salir a defenderlo principalmente por sus hijos, Lola y Dieguito, ahora, con los chicos más grandes, Yanina estaría decidida a separarse definitivamente.

