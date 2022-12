Yanina Latorre reveló la verdad de la nueva separación de Wanda Nara y Mauro Icardi

La historia sin fin, Wanda Nara y Mauro Icardi se separan nuevamente. Cuando todo parecía haber encarrilado, y la pareja había estado junta en Maldivas de vacaciones, la mediática disparó la bomba nuevamente y dijo que a pesar de sus intentos, no puede reconciliarse con el futbolista.

Esto provocó un sinfín de teorías, y la gran mayoría lo incluyen a L-Gante . El cantante fue la persona que estuvo en medio de la polémica desde octubre, cuando la mediática empezó a salir con él, y ahora parece ser el culpable de que Wanda no le de otra oportunidad a Icardi.

Por lo menos así lo contó Yanina Latorre, quién reveló que desde el entorno de Wanda “aseguran que están reconciliados, aunque no de una manera cómoda”.

Wanda Nara ICardi LGante 1.jpg

“A ella le da vergüenza, después de todas las pavadas que dijo, asumir que se reconcilió”, reveló Yanina Latorre antes de agregar: “Yo creo que está enamorada de L-Gante”. ¿En qué se basa este presentimiento de la panelista?, según explicó viene de “una frase” que no puede contar.

Pero por lo que parece, la piel y la química en la intimidad habrían hecho que Wanda prefiriera a L-Gante por sobre Icardi. “Como nadie en su vida”, detalló Yanina sobre los encuentros entre la mediática y el cantante. “¿Viste cuando se te dan vuelta los ojitos, como nos pasa ahora a nosotras? ¿Cómo cuando ves las estrellas de colores?”, agregó.

Esto no pareció convencer a Estefi Berardi, quién aseguró que esa no es razón suficiente para preferir a L-Gante. “Es el 80 por ciento de la pareja, te lo va a enseñar la vida, sos muy joven”, le dijo Yanina.

Wanda Nara ICardi LGante 2.jpg

“Obvio que existió el sexo. ¿Te acordás cómo lo miraba el día que hicimos el móvil cuando presentaron el tema? Él hablaba y a ella se le caía la baba. Y el día que nos dio el móvil, que estaba en el aeropuerto, ella aseguraba que se separaba”, agregó la angelita.

“Es lo peor que le pudo haber pasado a Mauro eso de estar en el medio de una crisis así y que te den una buena revolcada…”, arriesgó Nazarena Vélez. Conclusión con la que acordó Yanina y agregó: “son dos tóxicos que se emperran ante los cuernos de los otros”.

“Lo que Ana Rosenfeld me contó fue que ambos fueron a Maldivas por pedido de él, para intentar nuevamente, pero que ella siente que por más intentos que haga no va. Y no es un problema sexual, aunque como dice Yanina, ella quedó flasheada mal con L-Gante y el enganche sexual es todo”, aseguró De Brito.

“El problema es que ella tiene a toda la familia en contra, incluida Zaira y su mamá, y eso pesa”, cerró Yanina Latorre dejando abierto cualquier desenlace posible de esta historia que no parece tener nunca un final.