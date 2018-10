Yanina Latorre reveló que quieren borrar a Flor Peña

En Los ángeles de la mañana, Yanina Latorre no dejó pasar las palabras de la pareja de Poroto Cubero y tiró una tremenda bomba. “No sé si Mica maneja información o es adivina, pero Flor está en la cuerda floja. Fin del comunicado. Lo lamento en el alma. Y Laurita casi está como ella en la cuerda floja, se iría atrás de ella. Son Paco y Peco”, comenzó explicando la panelista.

Fija: “PamPita y Nacha Guevara ya hicieroN reemPlazos y su imaGeN sumó al “BailaNdo”.

Maniobras

Luego Yanina continuó dando detalles de cómo sería una probable salida de las dos jurados del certamen, que en más de una oportunidad fueron duramente cuestionadas por varios bailarines. “No las quieren volar del todo. No quieren darles licencia pero sí días de descanso. Decirles un día que no vayan porque no las necesitan. El contrato no dice que tenés que ir todos los días. Ninguna parte dice que tienen que ser ellas las jurados los 365 días del ‘Bailando’. Hubo reemplazos por problemas de los jurados. Nunca pasó que un día se levanta Marce lo Hugo y dijera ‘que hoy no venga Florencia Peña, traigan a Nacha’”, explicó Yanina, quien sabe ir al piso de Showmatch.