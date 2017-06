Yanina Latorre se tomó con humor la infidelidad de su marido

"Como soy la viuda me llegan mil condolencias. Todo es bienvenido hoy, pero estoy asexuada, chicos", dijo en Los Ángeles de la mañana. "Yo no estoy buscando nada, ni venganza ni nada. Estoy tratando de pasar este momento lo mejor que pueda, con humor, que es lo que me caracteriza. Yo no sirvo para llorar y estar de víctima por más que esté sufriendo", agregó Latorre.

La panelista, además, recibió un ramo de flores en el canal y, entre risas, agradeció el gesto y aseguró: "Ay, quiero ser cornuda toda la vida".

Luego, durante una entrevista con Tyago Griffo, el hijo de Gladys la Bomba tucumana, que estaba en el estudio y elogió su belleza, Yanina no perdió el tiempo: "¿Te gusto yo? Ay, querido, sabés que soy libre", respondió entre risas.

Tras la catarata de mensajes de acompañamiento que recibió, Latorre decidió cerrar wasap y recibir mensajes "sólo por twitter".

Embed Cierro el whatsapp. Condolencias solo por twitter. Gracias — Yanina Latorre (@yanilatorre) 13 de junio de 2017

