"Voy a contar algo básico", dijo al abrir su programa en Mega 98.3. Al tiempo que agregó: "Si quisiera, haría un best seller y me tendría que ir a Japón", advirtió.

Dijo cómo se dieron a conocer mensajes que habría mantenido con Diego Latorr. “Estuve con quilombos judiciales que tenía que resolver. Los trámites los tenía que hacer sin dormir. El martes fui a un bar, estaba con la tablet abierta, fui a un baño y cuando volví me la habían robado. Me tenía que quedar en el juzgado, no pude borrarla y cambiar contraseñas”, relató.

“Cuando me levanté me agarré la cabeza y recordé que tengo una app en la que controlo las cámaras de seguridad de mi casa. Eso está abierto. Lo que no sabía es que quedan filmaciones grabadas de todos los días. Tuvieron que indagar porque pasó hace mucho", admitió la conductora.

Dijo que lamentaba lo que sucedió. "Yanina Latorre es mi amiga en Twitter. Tenemos buena onda, buena energía, no tengo nada en contra de ella. Pudieron más otras cosas que no voy a hablar. Quiero decirle a la prensa que por más que me hagan guardias no voy a hablar pero no voy a tapar el sol con un dedo. No tengo ningún problema. Es mi casa, es Diego", aclaró.

Embed

Pero también dejó un puerta abierta a los medios: "Si me pagan hablo. Si soy puta, voy a ser bien cara".

Leer más

El comprometedor video de Latorre y Natacha Jaitt

Yanina Latorre se quebró al aire al hablar de la supuesta infidelidad de su esposo