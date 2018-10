¿Yanina Latorre tiene problemas con el alcohol?

Entre carcajadas Yanina reconoció: "Tomé aperol, un montón". "¡Está drogui mal!". contestó el Cabezón tentado de risa.

Ya sentada en el piso de Los Ángeles de la mañana Latorre contó que últimamente viene teniendo varios episodios acompañados de alcohol. "Estoy aprovechando que Latorre no está porque le molesta", dijo.

"Un día llegué en muy mal estado a casa y nos peleamos. No me ayudó para nada, no me asistió", relató entre risas. Luego, agregó:"¡Me dejó literalmente tirada en el baño! Yo como pude llegue a la cama".

El año pasado, Yanina también apareció borracha en Showmatch. En esa oportunidad, Nanci Pazos la mandó al contar que fue a grabar "realmente beoda".

"Estaba borracha, de hecho en un momento entro y yo le dije ' no hables', fue mi manera de protegerla. Claramente había tomado de mas y no estaba en condiciones. Yo creo que no la esta pasando bien".

''Me interesa mostrarle a la gente que esta del otro lado , que hay otro tipo de mujeres, y que el estilo de vida que transmite su madre Dora es del siglo pasado, esta cosa de aguantemosnos que los tipos nos metan los cuernos, que se tiren una cana al aire, ya fue!! es un cosa patética'', añadió haciendo alusión al "Puntita gate".

