Yanina explotó por el puntita gate

“Si cada vez que vamos a hablar de un tema me van a tirar que me metieron los cuernos, no laburo más acá”, aseguró la panelista, visiblemente enojada.

“Me pidió disculpas al aire, pero no se las tomé porque no sé si son sentidas o porque alguien le dijo que estuvo mal. Yo soy re rencorosa y lo asumo. Lo voy a mirar y lo voy a odiar hasta que me muera”, añadió.

Al hueso: “Es un maleducado, un misógino y un maltrador”, apuntó Yanina contra Mendoza.

Por su parte, Mendoza se defendió: “Ella es muy agresiva, le pagué con la misma moneda y después le pedí disculpas. Así que soy un caballero”.

El bailarín le había dicho al aire que el futbolista se hizo conocido por acostarse con la mediática.