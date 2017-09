Yanina Latorre y Taboada, muy calientes con Sorini

El actor tuvo un móvil en vivo con el ciclo y las dos mujeres no tuvieron filtro. Yanina fue la primera en confesarse: “Es una bomba, no les doy a pendejos, pero con vos haría una excepción, venite. Tengo crédito, así que no va a pasar nada. Si nos sacan fotos me harías un gran favor”.

“Te quiero decir una cosa, Juan. Con todo respeto, yo sólo recuerdo el barro. ¡No me lo puedo sacar de la cabeza!”, lanzó luego Taboada. Más tarde la panelista explicó que “es una película que te calienta, que te erotiza pero no es porno”.

Al final, Andrea valoró de forma muy positiva la actuación de Pampita, pero Sorini se distrajo: “¿A mí me hablaban?”. Ese fue el pie para que Taboada se tirara un audaz lance con Sorini: “Me puedo quedar hasta la una de la mañana hablando de vos (...) Yo quiero ser la primera en recrear la escena del barro en el estudio”.