Yanina liquidó a Mengolini

“Vi que hubo muchos contagios en Telefe, cuídense ustedes ahí no me gustaría que Yanina se contagie, que últimamente está muy sensible”. Luego de ese ninguneo, la panelista se lanzó sin filtro: “¿En que estoy sensible? contame. Vos tenes una bebita, yo tengo una hija de 19 años, que es sensible, no le falta el respeto a nadie, no es mediática, no va a llorar a la tele. Pasa que vos le das la razón a los que piensan políticamente como vos”.

Enojada y más picante en su contraataque, Yanina fue lapidaria: “Mi hija fue a un programa y preguntaron ¿estuviste enojada con un familiar? abrió su corazón y contó lo que le pasó con su papá . A Bimbo la conozco de la vida privada, tiene 40 años y fuimos amigas, por eso me jodió. La señorita Bimbo tiene que entender que Lola a los 19 años puede reaccionar como quiere, el dolor se transita como se puede”.

p20-f1-tv(SCE_ID=436051).jpg

“Ustedes que son sororas, feministas , etc, no puede ser que porque una chica tenga educación privada y le haya ido económicamente bien, no tenga derecho de sentirse dolida y traicionada. No estoy sensible, soy madre y la voy a defender hasta que me muera”, argumentó

Lapidaria Luego del primer intercambio, Mengolini trató de salir del tema: “Yanina, vos te vivís riendo de todo el mundo. Te tocó a vos. Bancátela”.

Y Yanina retrucó: “La Señorita Bimbo intentó ser panelista y no pudo. Duró dos minutos con Roberto Pettinato. Ustedes se creen seres elevados y terminan en radio online. No las llama nadie. Por favor, pónganse a pensar. A vos te molestan Lanata, Longobardi, y están en la mejor radio del país. Y vos estás en una radio que se escucha por Internet. Para ustedes, si no sos kirchnerista, las matás. Cuando sos rubia, te bañás, te depilás y sos linda, las matan. Parece que para ser feminista hay que ser un carancho. Estoy podrida de estas minas”

p20-f2-tv(SCE_ID=436052).jpg

Mengolini intentó calmar la situación pero fue peor. “Entiendo que vos hayas salido a defender a tu hija. Se rieron de que tenías una hija igual a vos, conservadora, pero igual hacía canjes. Ese fue todo el chiste”, dijo Julia

Sacada y ante el ataque a su hija, Latorre fue demoledora. “En una radio que no escucha nadie le dicen terrorista a mi compañero y antiperonista a Lanata. ¡Estoy podrida de las peronchas!”.

p20-f3-tv(SCE_ID=436053).jpg

“Pasó un montón de tiempo pero para mí es reciente”

Luego de su confesión en PH y el cruce de su madre con Julia Mengolini, Lola Latorre dialogó con Ángel de Brito y explicó por qué habló por primera vez de la infidelidad que cometió su papa. “Nada estaba pautado. No es que fui con la cabeza diciendo voy a contar sobre este tema. Es algo que me pasa y vivo con esto todos los días”, reconoció la hija de Diego Latorre sobre lo que sucedió en el ciclo de Andy Kusnetzoff.

Lola se explayó sobre sus dichos en PH: “Si nunca hablé del tema es porque no encontré el momento indicado. Pasó un montón de tiempo pero para mí sigue siendo reciente. Y cuando fui al programa y escuché esa pregunta, sentí que tenía las ganas de abrirme un poco”

“No quiero hacer de esto un tema ni me quiero pasear por ningún programa. Lo conté como si se lo hubiese contado a una amiga. Y fue algo que me pasó simplemente, no busqué beneficiarme desde ningún punto”, agregó.

Con respecto a la conductora del programa “Futu Rock”, la joven comentó: “No quiero hablar de Bimbo. No me interesa. Ella tiene su posición y está todo bien. Pienso totalmente diferente pero no voy a hablar porque no la conozco y cada uno tiene su propia mochila”.

Julia Mengolini abandonó el móvil tras el cruce con Yanina Latorre

Tras la fuerte pelea al aire, Yanina fue tendencia en Twitter

Mientras el cruce entre Latorre y Mengolini se daba en vivo, la panelista se convertía en tendencia en Twitter. “Yanina acaba de destrozar a la ultra Kirchnerista y feminista Julia Mengolini”, “‘Parece que para ser feminista hay que ser un carancho’. Aplausos a Yanina”, “Qué atendida a Mengolini”, “Yanina me parece despreciable. Pero que cerrada de culo”, fueron algunos comentarios de los usuarios sobre el enfrentamiento.