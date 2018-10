Yankelevich cruzó a Tinelli por no liberar a Laurita

Buenos Aires. Laurita Fernández ganó el premio ACE revelación por su labor en Sugar, obra producida por Gustavo Yankelevich. Sin embargo, por pedido de la producción de Showmatch, la rubia no pudo estar presente para alzar la estatuilla, ya que tenía que cumplir y estar en el programa de El Trece. “En nombre de Laurita, muchas gracias a los ACE. Ella lamentablemente no puede estar aquí porque producción de Showmatch no la autorizó a estar acá”, disparó el productor al recibir el galardón. Atajándose de cualquier polémica, Tinelli se expresó en Twitter: “Una de las personas que más admiro, respeto y quiero en este medio, aparte de ser mi amigo y maestro de años, es Gustavo Yankelevich. No podríamos nunca estar enojados con la relación hermosa que tenemos. Siempre aprendo y me divierto cuando hablo con él. Besos Don Berto”, escribió. Sin entrar en roces, Gustavo le hizo el pase de fáctura: “Gracias Marcelo, Don Berto (como ellos suelen llamarse), el mismo sentimiento que tenés por mí yo lo tengo por vos y agrego que sos un guerrero. Pero ayer me hubiese gustado que hubiera estado Laurira, jajaja, te quiero”.