Firme: “Eso de bolsa de cuernos lo escuché y lo tiré sin querer porque me pareció simpático”.

No se salva nadie

Luego, Ángel de Brito intervino y le preguntó a la mujer del Chato Prada qué le pasaría a ella si le dijeran cornuda. Sin vueltas y sorprendiendo al panel, expresó: “De la muerte y de un cuerno no se salva nadie. No me importa. Ya fui cornuda e hice cornudo a alguien. Creo que en esa pista le dijeron cosas peores. Lo de Polino fue muy fuerte cuando habló de la China Suárez”.

Además, cuando finalizó el programa del martes, la bailarina escribió en Twitter: “Uno cosecha lo que siembra. Hermosa noche bailando en la mejor pista del mundo con dos súper talentosos y hermosos compañeros. Los de afuera son de palo”.

Por su parte, Pampita fue más moderada a la hora de hablar del cruce: “Cuando hablás de otras mujeres, aunque quieras ser picante, hay ciertos límites que hay que tener. A la violencia verbal también hay que ponerle un límite”.

“Lo de Lourdes no es picante, es irrespetuoso”

Laurita Fernández fue otra de las víctimas de Lourdes. En plena pelea durante el vivo de Showmatch, la panelista de Los ángeles de la mañana le refregó en la cara a la actual jurado que ella le había “metido los cuernos” a Fede Hoppe, tras lo que Laurita salió con los tapones de punta: “Me pareció violento lo de Lourdes. Es una persona que descalifica. No sabe más con qué tirarme o qué decirme”. “A mí lo de Lourdes no me parece picante, me parece irrespetuoso, mi límite es cuando se descalifica al otro en cámara o fuera de cámara”, agregó. Además, sobre si sería capaz de poner un límite a través del puntaje, contestó: “Si en algún momento lo considero necesario, lo haré. Por ahora no me pasó, decidí no mezclar, pero no puedo vaticinar qué me va a pasar de acá a diciembre”.