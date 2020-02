"Yo no tengo vida propia y él anda suelto por ahí"

Según informaron fuentes judiciales, el hombre, identificado como Jorge Luis González, se encontraba detenido con prisión preventiva por desobediencia a una orden judicial y lesiones, en el marco de una causa de violencia de género. En esas circunstancias se fugó de la Comisaría 24.

Se escapó el 2 de enero. Ana dice que lo dejaron salir del calabozo para que camine un poco y huyó por una puerta. No entiende cómo pudo ocurrir, ni se explica tampoco que se haya fugado dos días antes de que lo trasladaran al Penal 5.

“Algo pasó, no puede ser que se haya escapado así de una comisaría”, sostuvo la joven.

Ya hace casi un mes que no lo encuentran, pese a que lo han visto deambular por el barrio 1200 Viviendas. “La mujer tiene mucho miedo porque nadie sabe dónde está. Por eso intensificamos la custodia y lo estamos buscando”, indicaron desde la fiscalía.

El calvario que vive la víctima no comenzó el 2 de enero, aunque la fuga de su ex pareja haya sido un golpe muy duro para su integridad. Ana sufría golpizas, insultos, amenazas y otras agresiones desde hacía cuatro años.

En octubre me pegó como si yo fuera un hombre, y ahí me di cuenta de que me iba a terminar matando y lo denuncié en la Comisaría de la Familia. Me daba piñas en los pulmones que me dejaban sin aire”, manifestó la mujer a través de la denuncia penal que radicó personalmente en la sede del Ministerio Público Fiscal.

El último ataque salvaje que sufrió

Ocurrió el 25 de diciembre. La víctima estaba con su hermano en una placita del barrio Luis Piedrabuena, cuando apareció su ex, comenzó a insultarla y la golpeó por todos lados. Él no se podía acercar, pero igual violó la orden que le había impuesto la Justicia. “Esta vez me pegó patadas en las piernas y piñas en los brazos y la nariz”, recordó. Las lesiones fueron certificadas por un médico policial y ante el personal de salud del hospital.

