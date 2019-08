Yo te Marco-ne: se viene el doble 5 en debut de De Rossi

Pues bien, ayer el entrenador los incluyó juntos en el mediocampo, en el que dispuso el famoso doble cinco.

El elogio de Marcone

“Siempre admiré a De Rossi. Parece increíble tenerlo acá. Estamos tratando de ayudarlo en la adaptación, está terminando de prepararse desde lo físico. Dentro de poco ya estará apto para ayudarnos a conseguir nuestros objetivos”, aseguró ayer el ex Lanús.

Boca enfrentará el martes al Tricolor, luego recibirá a Aldosivi por la Superliga y el miércoles 21 visitará a Liga de Quito por los cuartos de final de la Copa Libertadores. “Cuando llegué al DF, en México, me costó adaptarme a la altura. Seguramente ello tratarán de sacar ventaja por esa vía. Es un rival que tiene un plus, pero la altura no será excusa”, aseguró Marcone.

Por otra parte, Lisandro López se entrenó ayer a la par de sus compañeros por primera vez desde que se lesionó un mes atrás en la gira por México, aunque es difícil que pueda estar el miércoles 21 en el partido de ida contra Liga Deportiva de Quito, por cuartos de final de la Copa Libertadores 2019.