Zaffaroni: "Si condenan a CFK, el presidente debe indultarla"

El ex juez de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni, advirtió que si la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner recibe la condena de 12 años que pidieron los fiscales, en el marco del juicio por la obra pública, el presidente Alberto Fernández "tendrá que indultarla".

En declaraciones a la prensa, el ex magistrado de la Corte analizó la exposición de Cristina Kirchner, que duró más de una hora y media el martes. "Los jueces de la Causa Vialidad juegan a la política y protagonizan el juicio oral con final sabido más vergonzoso que nunca se haya visto" , señaló Zaffaroni.

Y, en su participación en una entrevista radial, agregó sin dudar: "Si la vicepresidenta es condenada, no quedará otra alternativa que buscar una solución en el Derecho interno para salvar el futuro de nuestra Democracia ante la perspectiva de llegar a una elección con proscripciones". Por lo tanto, "si condenan a Cristina, el Presidente tendrá que indultarla" , advirtió Zaffaroni, al hacer referencia a una posible condena firme del tribunal a la ex presidenta, en la Causa Vialidad. El referente del Derecho constitucional dijo que "el Círculo Rojo teme a la candidatura de Cristina Kirchner".

El apoyo de los presidentes

El Gobierno difundió este miércoles un comunicado en apoyo a Cristina Kirchner que lleva la firma de los presidentes Alberto Fernández, Gustavo Petro (Colombia), Andrés Manuel López Obrador (México) y Luis Arce (Bolivia). En el texto, manifiesta su "más absoluto rechazo" ante una "injustificable persecución judicial" a la vicepresidenta.

El comunicado fue primero difundido por el Presidente y minutos después fue leído ante los periodistas por la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, en una conferencia de prensa convocada de urgencia donde no se aceptaron preguntas. En el documento los firmantes sostienen que "dicha persecución tiene como objetivo apartar a Cristina Fernández de Kirchner de la vida pública, política y electoral, así como sepultar los valores de ideales que representa, con el objetivo final de implantar un modelo neoliberal".

Alberto Fernandez Cristina Fernandez.jpg

Juliana Di Tullio, senadora nacional del Frente de Todos, cercana a Cristina Kirchner, confirmó que están "armando una gran marcha" para respaldar a la ex mandataria. "Lo que han logrado es que el peronismo esté en permanente estado de alerta y movilización. Estamos armando una gran marcha para mostrarle a la derecha que pese a todo, de esas tantas veces que nos mataron y esas tantas veces que me morí y que a mi propio entierro fui, estoy aquí", subrayó. Tras parafrasear la canción "Como la cigarra", la dirigente destacó: "Somos millones y estamos dispuestos a dar pelea. No va a ser fácil que otra vez le saquen al pueblo argentino la posibilidad de construir su propio destino".