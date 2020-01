Ante la gran repercusión que tuvo la nota, la modelo acudió a su cuenta de Instagram para compartir la portada de la misma, agradecerle al medio y hacer una aclaración respecto a sus declaraciones.

"Muy feliz atravesando las últimas semanas de embarazo, cargada de emociones, de ansiedad, de incertidumbre, pero por sobre todo de mucha alegría esperando a nuestro bebé", arranca el extenso texto que escribió en esa red social.

"Por suerte hoy las cosas avanzaron mucho y se respeta mucho más a la mujer que va a parir y a su bebé. Eso no quiere decir que sólo un parto natural, o humanizado sea la única opción para 'ser respetada', tengo muchas amigas con partos que han sido intervenidos porque eso era lo mejor para el bebé y esa mamá en ese momento. Y han sido respetadas ellas, su proceso y su bebé", aclaró para no generar polémica.

"Y eso es lo importante, elegir un equipo de profesionales y saber que estás en las mejores manos porque muchas veces hay decisiones de último momento que son necesarias para salvar una o las dos vidas. Incluso partos programados (yo fuí un parto programado)", agregó.

"Hoy por suerte se nos pregunta mucho más, se nos acompaña más. Esperar los tiempos de cada mujer y de cada bebé es lo importante. Pero también se nos señala más, y no somos “más mujeres” o “más guerreras” las que llegamos con un bebé encajado, con dilatación ideal y todas las condiciones dadas para un parto natural", advirtió.

Esta semana en @revistacaras ♥️Muy feliz atravesando las últimas semanas de embarazo, cargada de emociones, de ansiedad, de incertidumbre, pero por sobre todo de mucha alegría esperando a nuestro bebé. Por suerte hoy las cosas avanzaron mucho y se respeta mucho más a la mujer que va a parir y a su bebé. Eso no quiere decir que sólo un parto natural, o humanizado sea la única opción para “ser respetada” tengo muchas amigas con partos que han sido intervenidos xq eso era lo mejor para el bebé y esa mamá en ese momento. Y han sido respetadas ellas, su proceso y su bebé. Y eso es lo importante, elegir un equipo de profesionales y saber que estás en las mejores manos xq muchas veces hay decisiones de último momento que son necesarias para salvar una o las dos vidas. Incluso partos programados (yo fuí un parto programado). Hoy por suerte se nos pregunta mucho más, se nos acompaña más y esperar los tiempos de cada mujer y de cada bebé es lo importante, pero tmb se nos señala más y no somos “más mujeres” o “más guerreras” las que llegamos con un bebé encajado, con dilatación ideal y todas las condiciones dadas para un parto natural. Tmb esta bueno saber que se puede respetar de igual manera ambos nacimientos. Lo importante es hablar mucho, informarse y no tener miedo a preguntar . Tuve una hermoso primer parto natural con Mali y así sueño que sea el segundo. En un lugar nuevo pero acompañada de toda la gente que Amo y un grupo espectacular de profesionales. Usts que miedos enfrentan en el embarazo? Tengo miles de Msjs que no llego a responder a todos, y uno mas hermoso que el otro! Gracias ♥️La leo y las acompaño