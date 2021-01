Zampini sobre Darthés: "Nunca se pasó conmigo"

"En aquel momento algo hablé. Tampoco quise hablar demasiado porque la verdad es que yo no estuve en conocimiento de ese hecho del que habló Calu", comenzó diciendo Zampini. "Si hubiera estado en conocimiento de eso en ese momento, no haría falta que hoy esté explicando porque habría hecho algo. No soy de las personas que hacen de cuenta que las cosas no pasan, menos eso. De alguna manera hubiese intervenido o hablado con (el productor) Quique Estevanez. Yo no lo supe", aclaró.