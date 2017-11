"Zanini, Cristina y Máximo se sentaban con Grondona"

El ex coordinador de Fútbol para Todos (FPT), Pablo Paladino, dijo que eran quienes tenían la "responsabilidad política".

El ex coordinador de Fútbol para Todos (FPT), Pablo Paladino, dijo hoy que la "responsabilidad política" de ese programa era de la ex presidenta Cristina Kirchner, su hijo Máximo y el ex funcionario Carlos Zannini, luego de la acusación de corrupción que hizo el empresario Alejandro Burzaco, al declarar como arrepentido en el juicio que se lleva a cabo en Estados Unidos por el escándalo de sobornos conocido como Fifagate.