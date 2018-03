"Estuve preso por la voluntad de los que gobiernan y por el miedo de unos jueces", expresó el ex secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini. Luis D’Elia fue más contundente aún: “Estuve preso por decisión de Mauricio Macri”.

zannini salio de la carcel Télam

"Estoy en libertad porque hubo jueces que leyeron el expediente. Pero no me han absuelto de una causa que me han inventado con el único motivo de perjudicar a Cristina Kirchner", apuntó Zaninni. "Acá no hay ningún pabellón que se llame Panamá Papers", expresó D’Elía.

Zaninni aprovechó su exposición para dedicarse a hablar de la situación de los presos de Argentina: “Detrás de los 11 mil presos que tiene la justicia federal está el 60 por ciento sin condena".

El ex secretario de Legal y Técnica hizo referencia a que no pueden haber castigos anticipados en Argentina y que se debe respetar la presunción de inocencia. Además, Zaninni expresó que el sistema judicial del país está “desbordado por los problemas penales”.

Delia salio de la carcel Télam

Por su parte, el dirigente social Luis D’Elia, pidió libertad para todos los presos políticos y expresó que “en la cárcel están los hijos de los pobres”.

Además D’Elía se enfrentó a Bonadío y expresó que en la indagatoria "estaba fuera de sí". "Lo empujó a Adrián - el abogado- nos dijo que no teníamos derecho. Estaba sacado, hubiera pedido un examen toxicológico", apuntó directo como suele hacer.

Fue la fiscal Gabriela Baigún quien este viernes se expresó a favor de la excarcelación de ambos y el Tribunal Oral Federal 8, que tenía tiempo hasta el lunes para dictaminar una decisión, lo decidió a en la mañana de este sábado.

Los argumentos que fueron esgrimidos es que a los delitos de encubrimiento le corresponde la excarcelación ya que no existe riesgo de fuga. Además sostuvieron que corresponde igualdad de condiciones para todos los acusados ya que Carlos Menem y Juan José Galeano estan acusados en la misma causa y se encuentran en libertad.

