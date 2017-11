"Zannini, Máximo y Cristina se sentaban con Grondona"

Paladino, en declaraciones radiales, ayer contó que Burzaco se transformó en “el hombre fuerte del fútbol argentino” y que “de la mano de Julio Grondona (fallecido titular de la AFA y vicepresidente de la FIFA) se sentó en los sillones más importantes del gobierno argentino”. Y especificó: “(Carlos) Zannini, Máximo y Cristina Kirchner eran los que se sentaban con Grondona y discutían. Jamás nosotros discutíamos las cuestiones operativas que tenían que ver con los horarios de los partidos”.

Paladino es uno de los ex funcionarios que quedó en la mira luego de que Burzaco confesara ante un tribunal de los Estados Unidos que pagó coimas a los responsables del FPT. De acuerdo con las declaraciones del ex CEO de Torneos, Paladino y Jorge Delhon cobraron u$s 4 millones para facilitar el ingreso de la TV privada a las transmisiones de los partidos de fútbol. Una vez conocida la acusación, Delhon se suicidó arrojándose a las vías del tren en Lanús y dejó apenas una nota con cinco palabras: “Los amo. No puedo creer”.

“Jorge me dijo: ‘Viste, Pala, lo que dijo este hombre, ¿cómo puedo estar involucrado yo en todo esto?’. Intenté calmarlo y lo invité a casa. Lo sentí avasallado”. Pablo Paladino El ex funcionario fue uno de los últimos que habló con Delhon.

En su primera defensa pública, Paladino aseguró que esos dichos son “un manotazo de ahogado de un delincuente que busca mejorar su situación procesal” días antes de conocer su condena. “Evidentemente, Burzaco tiene un acuerdo con alguien para ensuciar el Fútbol para Todos, el concepto, la matriz. Lo llaman a declarar en una causa por compra de derechos de mundiales y copas América, en una causa que se circunscribe a dirigentes de FIFA y de Conmebol, y este hombre sale a hacer esta declaración; está claro que responde a alguien”, argumentó.

Paladino fue además una de las últimas personas que habló con Delhon. En ese diálogo contó que el abogado fallecido le dijo: “Viste, Pala, lo que dijo este hombre, ¿cómo puedo estar involucrado yo en todo esto?”. Paladino intentó calmar a su amigo y lo invitó a su casa para explicarle que estas declaraciones eran parte de “una lucha de poderes” que estaba por encima de ellos. “Lo sentí avasallado de verse en una situación cuando volvía de trabajar como todos los días, en tren, apesadumbrado”, contó. No hubo más contactos. Preocupado porque no llegaba, el ex directivo del FPT empezó a llamar a Delhon pero ya no hubo respuesta.

“Yo estoy viviendo una pesadilla. Es mi amigo. Su familia. Sus hijos. Es un hombre que no tiene nada que ver con la política. Es un colaborador que empezó a ver las redes sociales y no soportó ver esas acusaciones de un delincuente como Alejandro Burzaco”.

Fernández

Aníbal desmarcó a CFK y a Máximo

Aníbal Fernández, uno de los ex jefes de Gabinete procesados por la Justicia en el marco de la causa que investiga las irregularidades en el programa Fútbol para Todos, se refirió al suicidio del abogado Jorge Delhon. “No lo conocía. No lo sentí nombrar nunca. Lo designaron durante el gobierno (sic) de (Juan Manuel) Abal Medina; yo no estaba en la jefatura en ese momento”. Sobre Paladino, afirmó: “A Pablo lo conozco hace muchos años, le tengo mucho cariño y una enorme confianza”. Sin embargo, dijo que Julio Grondona negociaba los detalles con el ex secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini. “No la veo a Cristina definiendo esto. (Grondona) seguramente se ha reunido con Cristina, con Máximo no me consta. Estas cosas siempre las discutía con Zannini, venía a la Casa de Gobierno”.

“Pagué coimas (a Grondona) por amistosos de Argentina, Copa del Mundo, derechos para los mundiales de 2018, 2022, 2026 y 2030. Por mantener vivos los contratos”. Alejandro Burzaco Parte de la declaración de ayer en Estados Unidos

Ahora contó que don Julio cobró u$s 15 millones

Estados Unidos

Televisa, Globo TV y una tercera empresa acordaron pagar u$s 15 millones en sobornos a Julio Grondona a cambio de su ayuda para conseguir los derechos de transmisión de los mundiales de 2026 y 2030, declaró ayer el principal testigo de la fiscalía en un juicio en Estados Unidos sobre corrupción en el fútbol.

Alejandro Burzaco, ex director ejecutivo de la empresa argentina Torneos y Competencias, testificó que el soborno fue pactado en 2013 durante una reunión de la FIFA en Zúrich. Además de los gigantes de la televisión de México y Brasil, la tercera compañía involucrada era Datisa, una sociedad en la que participaba Burzaco a través de Torneos y Competencias, junto con las empresas Traffic y Full Play. Burzaco testificó que el dinero acabó en una cuenta de un banco suizo.

En 2013, Grondona era vicepresidente de la FIFA y estaba a cargo del comité de finanzas el organismo. El influyente dirigente y hombre de confianza del ex presidente de la FIFA Joseph Blatter falleció en 2014, después de dirigir la Asociación del Fútbol Argentino durante más de tres décadas.

El empresario argentino, ex CEO de Torneos, debía comenzar a declarar ayer a la mañana por segundo día consecutivo, pero antes del ingreso del jurado se largó a llorar y tuvo que ser escoltado afuera de la sala de audiencias. El martes, Burzaco había implicado a Pablo Paladino y a Jorge Delhon, que se suicidó tras arrojarse a las vías en Lanús.