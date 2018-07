El nuevo técnico de Cipolletti se encontró con su grupo de colaboradores, el ayudante de campo Germán Alecha y el profesor Cristian Servera, y confirmó la continuidad del arquero Matías Alasia en la institución.

¿Prioridades? Ninguna, a excepción del arquero. “Por supuesto que si hay algún nombre que me guste, la dirigencia me ha dado amplia libertad para pedir por él. Es parte de la evaluación, conocer cuál ha sido el recorrido que tuvieron en el club. Contar ya con el arquero es muy importante”, describió el bahiense.

Evitó nombrarlos, aunque sí adelantó que entre las prioridades a buscar hay “dos centrales, un mediocampista de contención y dos delanteros”. En las próximas horas se esperan anuncios concretos en este sentido, más allá de la comunicación que el propio Zwenger mantuvo con Marcos Lamolla. “Hablé con él, sí. Es de los defensores que me encantan. Lógicamente me, informó que ya estaba comprometido con la gente de San Luis, pero si hubiera podido, me habría gustado contar con él”, soltó, sin rodeos, el ex jugador de Villa Mitre, entre otros.

El técnico explicó que pretende jugar con laterales que pasen al ataque y que haya dinámica por las bandas. “Tengo un ideal y una forma, esperemos achicar el margen de error al momento de elegir”, dijo. Sin el presupuesto del año pasado, consideró: “La plata no asegura nada, sólo te da facilidades para contratar rápido”.

