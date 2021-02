40 años del pase de Maradona de Argentinos Juniors a Boca

"Lo quería Barcelona, lo quería River 'Plei', Maradona es de Boca , porque gallina no es".

El cancionero popular del fútbol muchas veces es ninguneado, a veces con justificada razón porque promueve valores desagradables, sin embargo no puede dejar de reconocérsele que en ciertos casos tiene una altísima precisión histórica. El cántico que abre esta nota y que la gente de Boca creó en febrero de 1981 no hace más que resumir en 15 palabras lo que rodeó al arribo de Diego al club del que era hincha su papá, su mamá y también él, aunque en aquellos tiempos no tan fanático como se hizo años después.