Ojalá no fuera difícil ni incomodo ni peligroso ser mujer. Ojalá tratáramos de entendernos más, de juzgarnos menos y de alegrarnos de la libertad y la felicidad ajena. Quiero vivir rodeada de mujeres libres, felices, plenas y llenas de oportunidades. Ojalá estemos orgullosas. Ojalá no nos de miedo. Ojalá no salga tan caro no tener miedo. Ojalá ser mujer no sea un impuesto a pagar. Ojalá tuviéramos los derechos que merecemos. Ojalá no nos mataran por ser mujeres. Ojalá no nos callemos nunca más.