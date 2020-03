Horrorizada por un femicida

P24-F02-LIZY-Y-FEMICIDA.jpg

Furia total: Los familiares de la víctima estallaron de bronca al ver en la pantalla a Víctor Hugo Nosach.

Tras enterarse de la situación, Lizy se comunicó con la familia para ofrecer sus disculpas, y compartió un fuerte comunicado en las redes a modo de descargo, titulado: “Horrorizada, indignada, y dolida”.

Pidió perdón: “No alcanza el pedido de perdón o disculpas para la Familia de Celeste Grippo.”

“Un horror no saber a quien tenés enfrente, y mas aun quienes están libres cuando no deberían estarlo. No alcanza el pedido de perdón o disculpas, pero a la Familia de Celeste Grippo y amigos quiero que sepan, que les pido, y pedimos perdón y disculpas”, cerró